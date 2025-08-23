Agenten treffen meerdere fietsen aan in de schuur die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn

Politieagenten hebben vrijdagavond in een schuur in de zuidelijke stadswijken meerdere fietsen gevonden die waarschijnlijk gestolen zijn. Dat meldt de politie op sociale media.

Het signaal van een GPS-tracker leidde de agenten naar de schuur. Een GPS-tracker is een apparaat dat vaak onzichtbaar in een fiets wordt ingebouwd. Het voordeel is dat je zo precies kunt zien waar je fiets zich bevindt. De fiets met de tracker was onlangs gestolen. “We hebben het slot van de schuur geforceerd om naar binnen te kunnen”, schrijft de politie. “In de schuur vonden we de fiets, die we direct konden teruggeven aan de rechtmatige eigenaar.”

In de schuur werden ook diverse andere fietsen aangetroffen. “We vermoeden dat ook deze fietsen gestolen zijn. We hebben de rijwielen gecontroleerd, maar geen van de fietsen stond als gestolen geregistreerd. Daarom is het altijd belangrijk om aangifte te doen als je fiets gestolen wordt”, benadrukt de politie.

