Belastingdienst int €35.000 bij integrale controle Groningen Airport Eelde

Eelde – Op woensdag 20 augustus is op Groningen Airport Eelde een integrale controle gehouden door de Koninklijke Marechaussee in samenwerking met de Belastingdienst, Politie Noord-Nederland, het RIEC en het Openbaar Ministerie.

Tijdens de actie werd circa 35.000 euro aan openstaande belastingschulden geïnd. Daarnaast legde de Belastingdienst beslag op drie voertuigen, constateerde zij onjuist gebruik van handelaarsplaten en werd een auto aangetroffen die niet voldeed aan de inrichtingseisen voor een grijs kenteken.

De Marechaussee en de politie hielden bovendien een persoon aan die in het bezit was van twee knuppels. Ook namen zij vier zogeheten Gelblasters – verboden speelgoed in de vorm van een Glock – in beslag.

Foto's