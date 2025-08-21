Stadjer voor Belgische rechtbank op verdenking van verkrachting

Groningen – De 26-jarige stadjer Jemson B. stond woensdag voor de rechter in het Belgische Turnhout, voor verkrachting van een 14-jarig meisje. Dat meldt het AD.

Volgens het AD leerden B. en het toen 14-jarige meisje elkaar vorig voorjaar kennen via Snapchat. Hij deed zich voor als een 17-jarige jongen. Ze ontmoetten elkaar juni vorig jaar op een speelpleintje in het Belgische Mol. Het meisje was daar met haar 5-jarige broertje.

Terwijl ze haar broertje in de speeltuin achterliet, stapte zij in de auto van de Groninger. Een getuige die het meisje kende waarschuwde vervolgens haar oudere broer. Die betrapte het stel terwijl ze seks hadden in de auto. Daarop werd de verdachte aangehouden.

Er hangt de Groninger een jarenlange celstraf boven het hoofd. De verdachte stelt dat het meisje uit vrije wil met hem meeging en dat hij haar nergens toe gedwongen heeft. De rechter doet op 27 augustus uitspraak.

