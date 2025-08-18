De 4 beste plekken in Groningen om je telefoon te laten repareren

Een telefoon die halverwege de dag uitvalt of een scherm dat inmiddels meer barst dan beeld toont – vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. Gelukkig hoeft een defect toestel geen dagen zonder bereik te betekenen. In Groningen zijn er meerdere adressen waar je snel en vakkundig geholpen wordt. We zetten vier goed aangeschreven reparatieplekken op een rij.

ThePhoneLab – Astraat 17 (Binnenstad-West)

Wie op zoek is naar snelheid, heldere service en betrouwbare specialisten, zit goed bij ThePhoneLab aan de Astraat. Deze landelijke reparatieketen opende in 2024 een vestiging in Groningen en wordt door klanten met een 4,9 uit 5 beoordeeld op basis van ruim 100 reviews.

Of het nu gaat om een snelle iPhone reparatie, een nieuwe batterij voor je Android of een defecte laadpoort: de meeste problemen worden ter plekke verholpen, vaak binnen 30 minuten. Klanten kunnen gewoon binnenlopen, maar ook vooraf een afspraak maken. Wie twee onderdelen tegelijk laat vervangen (bijvoorbeeld een scherm én batterij) krijgt bovendien automatisch €50 korting op de totaalprijs.

Wat opvalt, is de heldere werkwijze: geen onderzoekskosten, duidelijke communicatie over reparatieduur en kosten, en levenslange garantie op de meeste vervangen onderdelen. Daarnaast werkt ThePhoneLab met een “no cure, no pay”-beleid: als een reparatie niet lukt, betaal je niets. De focus ligt op toegankelijkheid, snelheid en duurzame keuzes – en dat spreekt steeds meer Groningers aan.

Adres: Astraat 17, 9718 CP Groningen

Meer info: https://thephonelab.nl/locaties/groningen/astraat-groningen/

TechReparatie – Meeuwerderweg 135 (Oosterpoortwijk)

Aan de rand van het centrum zit TechReparatie, een winkel met een brede klantenkring. Hier kun je terecht voor zowel hardware- als softwarematige reparaties, voor uiteenlopende merken zoals Samsung, iPhone, Oppo en Huawei.

De winkel krijgt gemiddeld een 4,1 uit 5 op Google, gebaseerd op meer dan 200 beoordelingen. Klanten noemen vooral de redelijke prijzen en de no-nonsenseaanpak als pluspunten. Let wel op: bij complexere problemen is vaak een langere wachttijd nodig.

Phone House – Rijksstraatweg 193, Haren

Net buiten de stad, in Haren, zit Phone House: een bekende naam met meerdere vestigingen in Nederland. Behalve voor het kopen van toestellen en abonnementen, kun je hier ook terecht voor telefoonreparaties.

De vestiging in Haren scoort een 4,5 uit 5 op Google, gemeten over ruim 50 beoordelingen. Klanten prijzen de klantvriendelijke benadering en de snelheid van eenvoudige reparaties. Voor inwoners van Groningen-Zuid of De Wijert kan deze locatie een handige keuze zijn.

IT Service Groningen – Baken 46 (Beijum)

Tot slot is er nog IT Service Groningen, een kleinschalige zaak in de wijk Beijum. De winkel wordt op Google met een 5 uit 5 beoordeeld, al gaat het daarbij om een relatief klein aantal reviews (slechts 13). Klanten die hun weg hierheen vinden, roemen vooral de persoonlijke benadering en de zorgvuldige service.

IT Service Groningen richt zich op zowel telefoon- als computereparaties, met aandacht voor maatwerk en transparante communicatie. Door de kleinschalige opzet is het verstandig om vooraf een afspraak te maken.

