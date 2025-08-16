Eerste thuiswedstrijd FC Groningen onder nieuwe veiligheidsmaatregelen

Groningen – FC Groningen speelt zaterdagavond om 21.00 uur zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen SC Heerenveen. Rondom het stadion gelden nieuwe veiligheidsmaatregelen, die de afgelopen maanden zijn ingevoerd na eerdere discussies over de inrichting van het supportersgebied.

Bij de parkeerplaats voor de uitsupporters is een park aangelegd en zijn nieuwe hekwerken geplaatst om uit- en thuissupporters strikt te scheiden. Eerder waren er zorgen over de veiligheid van deze indeling. Inmiddels zijn er aanpassingen gedaan: zo zijn delen van het hekwerk bekleed met zwarte doeken, zodat supporters geen zicht meer hebben op elkaar.

Met deze maatregelen hopen gemeente, politie en club de sfeer in en rond het stadion veilig en sportief te houden tijdens de wedstrijd.

Foto's