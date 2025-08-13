14 bekeuringen tijdens Europese controle bij Stadskanaal/ Vlagtwedde

Stadskanaal – Zoals vorige week gedeeld, deed de politie ook mee aan de Europese controle. De politie heeft een controle gehouden in Vlagtwedde en Stadskanaal.
Hieruit bleek het volgende:
-5x “niet tonen rijbewijs op eerste vordering ”
-2x “niet dragen van een goedgekeurde autogordel ”
-2x “niet op de juiste wijze bevestigen van de hulpkoppeling aanhangwagen ”
-1x “aanhangwagen niet voorzien van goedgekeurde kentekenplaat”
-1x “1 band voldoet niet aan de gestelde eisen”
-1x “verlopen APK”
-1x “vasthouden van een elektrisch apparaat tijdens het rijden”
-1x “aanhouding verdenking rijden onder invloed”
Komende tijd zullen er meerdere controles zijn, wees gewaarschuwd.
