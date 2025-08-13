14 bekeuringen tijdens Europese controle bij Stadskanaal/ Vlagtwedde

Stadskanaal – Zoals vorige week gedeeld, deed de politie ook mee aan de Europese controle. De politie heeft een controle gehouden in Vlagtwedde en Stadskanaal.

Hieruit bleek het volgende:

-5x “niet tonen rijbewijs op eerste vordering ”

-2x “niet dragen van een goedgekeurde autogordel ”

-2x “niet op de juiste wijze bevestigen van de hulpkoppeling aanhangwagen ”

-1x “aanhangwagen niet voorzien van goedgekeurde kentekenplaat”

-1x “1 band voldoet niet aan de gestelde eisen”

-1x “verlopen APK”

-1x “vasthouden van een elektrisch apparaat tijdens het rijden”

-1x “aanhouding verdenking rijden onder invloed”

Komende tijd zullen er meerdere controles zijn, wees gewaarschuwd.

