Problemen Hoge Euvelgunnerbrug opgelost: “Oorzaak was een sensor”

Groningen – De problemen met de Hoge Euvelgunnerbrug zijn opgelost. Rijkswaterstaat laat weten dat een monteur de storing zondagmiddag heeft kunnen verhelpen.

“We hebben de zuidelijke ringweg zondagmiddag opnieuw een tijdlang in beide richtingen afgesloten,” vertelt woordvoerder Linda Ruijg. “Verkeer vanuit de richting Hoogezand en Drachten werd omgeleid via de noordelijke ringweg. Verkeer vanuit Assen richting Hoogezand kon gebruikmaken van de Europaweg. De afsluiting was puur preventief om de monteur veilig zijn werk te kunnen laten doen.”

De storing aan de brug over het Winschoterdiep ontstond zaterdag aan het einde van de ochtend nadat de brug open was geweest voor het scheepvaartverkeer. Bij de sluiting weigerden de slagbomen omhoog te gaan. Na enkele uren heeft een monteur de slagbomen handmatig geopend, waarna het autoverkeer weer kon doorrijden. Voor het scheepvaartverkeer betekende dit dat de brug niet meer kon draaien. “Dat is uiteraard vervelend,” aldus Ruijg. “We hebben dit zo goed mogelijk met het scheepvaartverkeer proberen te communiceren.”

Zondag kon de storing na ongeveer anderhalf uur worden verholpen. “Een brug als de Hoge Euvelgunnerbrug bestaat uit heel wat techniek, waaronder diverse sensoren. Deze sensoren registreren van alles, bijvoorbeeld of het veilig is om de slagbomen te openen. Uit onderzoek bleek dat een van deze sensoren in alarm bleef staan. Dit probleem is nu verholpen.”

Inmiddels is de brug weer open voor het auto- en scheepvaartverkeer. Omleidingsroutes zijn komen te vervallen.

Foto's