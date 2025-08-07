Ben jij dit, meldt je dan gelijk, anders binnenkort zonder blur online !

Groningen – Ben jij of ken jij deze verdachte van een mishandeling aan de Grote Markt in Groningen op maandag 27 mei 2024 rond 03:30 uur? Meld dit dan bij de politie via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Wil je je informatie liever anoniem delen? Doe dit dan via 0800-7000.

De verdachte krijgt een week de tijd om zich te melden. Gebeurt dit niet, dan publiceren ze over een week herkenbare beelden van de verdachte.

Op de beelden is te zien dat het slachtoffer en de verdachte elkaar ogenschijnlijk plagerig uitdagen en richting een groep van drie jongens lopen. Er ontstaat wat geduw en getrek, waarna de verdachte het slachtoffer met een beenbeweging onderuit haalt. Het slachtoffer valt hard en raakt ernstig gewond. De drie jongens filmen het incident.

Direct na de val rennen zij samen met de verdachte weg, in de richting van de Gelkingestraat en Oosterstraat. Omstanders schieten te hulp en schakelen medische hulp in. Het slachtoffer, een inmiddels 25-jarige man uit Groningen, wordt naar het ziekenhuis gebracht.

Hoewel het incident ruim een jaar geleden plaatsvond, is het onderzoek naar de toedracht en achtergrond van het incident nog niet afgerond. Om erachter te komen wat er precies is gebeurd, wat de aanleiding is geweest voor de mishandeling en het hulpeloos achterlaten van het slachtoffer publiceren we camerabeelden waarop het incident te zien is.

Beelden eerst geblurd gedeeld

Deze publicatie volgt meer dan een jaar nadat het incident is gebeurd. Mede daarom krijgt de verdachte de kans om zich eerst te melden bij de politie. Hij krijgt daarvoor één week de tijd. Als hij zich niet meldt, worden volgende week herkenbare beelden van de verdachte gepubliceerd. Ook roepen we de jongens op die het incident hebben gefilmd om hun beelden te delen met de politie. We willen niet alleen weten wat er precies is gebeurd, maar ook wat er aan de mishandeling voorafging.

Ben jij de verdachte? Weet jij wie dit is? Voorkom publicatie herkenbare beelden en meld het! Schrijft de politie.

Ben jij of ken jij de verdachte? Ben je getuige, was je betrokken of heb je beelden? Meld dit bij de politie. Dit kan via de Opsporingstiplijn (0800-6070) of onderstaand tipformulier. Liever anoniem je informatie doorgeven? Dit kan via meldmisdaadanoniem.nl of door te bellen naar 0800-7000.

