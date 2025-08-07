Pro-Palestina demonstranten trekken door Stad

Groningen- Donderdagavond trokken een paar honderd Pro-palestina demonstranten door de stad. De demonstratie begon op de Grote Markt en ging lopend richting het Hoofdstation waar een sit-it plaatsvindt. Dat meldt OOGTV.nl

Net als de twee eerdere demonstraties die op donderdagavond plaatsvonden, nemen nu ook de meeste mensen pannen mee om zoveel mogelijk herrie te maken.

De demonstranten willen aandacht vragen voor de situatie in Gaza. De betogers uiten hun zorgen over de honger die Palestijnse burgers lijden als gevolg van de oorlog.

Ze zeggen dat dit geen ongelukkig voorval is, maar een ‘politiek wapen’. Ook verwijt de groep de Nederlandse overheid door het Israëlisch regime financieel te ondersteunen.

