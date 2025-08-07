Brand bij Ponybar in Gieten, eigenaar is flink geschrokken

Gieten – Woensdag brak er een grote brand uit bij de Ponybar aan de Brink in Gieten. Het vuur ontstond in het rietgedekte woongedeelte aan de achterzijde van het vrijstaande pand. Er kwam veel rook uit het dak, en meerdere brandweerkorpsen uit de regio kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Dat meldt Dvhn.nl. Zie ook.

Een nabijgelegen kinderdagverblijf werd uit voorzorg ontruimd. Volgens de brandweer gebeurde dit niet vanwege direct gevaar, maar om te voorkomen dat de aanwezigheid van veel politie- en brandweerwagens onrust zou veroorzaken bij de jonge kinderen.

Rond 14.00 uur hadden de hulpdiensten de brand onder controle. Meetploeg Eelde werd onder andere opgeroepen.

