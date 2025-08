Provincie onderzoekt ‘Mariokartbocht’ na reeks ongelukken

Groningen – De provincie Groningen gaat een grondig onderzoek uitvoeren naar de veelbesproken bocht tussen Ring Zuid/Julianaplein en Ring West. Aanleiding is het opvallend hoge aantal automobilisten dat daar de controle over het stuur verliest. De resultaten van het onderzoek worden in oktober verwacht. Dat meldt Sikkom.nl.

De verbindingsboog, die in juli 2024 werd geopend als onderdeel van de grootschalige verbouwing van Ring Zuid, kreeg al snel de bijnaam Mariokartbocht vanwege het opvallend hoge aantal slippartijen en ongevallen.

In april 2025 werd geprobeerd de situatie te verbeteren met een nieuwe, stroevere asfaltlaag en het verwijderen van een regengoot die dwars over het hoogste punt van de bocht liep. De aanpassingen hadden echter weinig effect: ook daarna bleven de incidenten zich voordoen.

Over de precieze oorzaak tasten de wegbeheerders nog in het duister. “We hebben nog niet kunnen achterhalen wat er precies misgaat, maar we nemen de situatie zeer serieus,” laat de provincie weten. “Meerdere deskundigen hebben de bocht beoordeeld en geconcludeerd dat deze voldoet aan de geldende richtlijnen voor wegontwerp en -inrichting. Toch blijft het misgaan, en daarom starten we nu een uitgebreider verkeersonderzoek aldus Sikkom.”

De uitkomsten van dat onderzoek worden in oktober gepresenteerd. “Op basis daarvan bepalen we of en welke extra maatregelen nodig zijn. Vooruitlopend daarop is inmiddels een verkeersbord geplaatst dat een maximumsnelheid van 50 km/u voorschrijft.”

