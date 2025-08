Brand Feringa-gebouw was maandag ontstaan in een zuurkast

Groningen – De brand die maandagmiddag uitbrak in het Feringa-gebouw op het Zernikecomplex in Groningen, is ontstaan in een zuurkast. Dat heeft een woordvoerder van de Rijksuniversiteit Groningen bevestigd. Eerder werd nog aangenomen dat het vuur was begonnen in een hoop afval. Als gevolg van de brand blijft een deel van het gebouw voorlopig gesloten, dat meldt RTV Noord dinsdagmiddag.

Het vuur ontstond aan het eind van de middag op de vierde verdieping van het pand, waar op dat moment zo’n 150 tot 200 mensen aanwezig waren. Zij moesten het gebouw tijdelijk verlaten. De sprinklerinstallatie wist het vuur grotendeels te blussen, waardoor de brandweer alleen nog een nacontrole hoefde uit te voeren.

