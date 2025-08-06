Bootje zinkt in haven van Beerta

Beerta – De brandweer is woensdagavond uitgerukt naar de jachthaven van Beerta, waar een klein bootje deels was gezonken. Het vaartuig hing nog met twee touwen vast aan de wal, maar lag grotendeels onder water.

Een oppervlaktereddingsteam van de brandweer werd ingezet om het bootje boven water te houden. Met behulp van speciale uitrusting slaagden zij erin het vaartuig te stabiliseren en vervolgens leeg te pompen.

Dankzij de snelle inzet kon worden voorkomen dat het bootje volledig zonk of losraakte.

Foto's