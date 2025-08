Haren – Nabij het spoor bij Haren is een gewonde ooievaar aangetroffen. Hoe het dier verwond is geraakt, is niet duidelijk. Hulpdiensten hebben de vogel van het spoor gehaald.

Zolang de ooievaar zich daar bevond, reden treinen met aangepaste snelheid over het traject, aldus RTV Noord.

