Groningen Airport Eelde kent grootste vluchtengroei van alle nationale luchthavens

Groningen Airport Eelde noteerde in het tweede kwartaal van 2025 de sterkste groei in het aantal vluchten van alle Nederlandse luchthavens van nationaal belang.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg het aantal vluchten op Eelde met 10 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal passagiers nam eveneens toe, met een stijging van 5,5 procent.

Landelijk was er sprake van een bescheiden groei: het totale aantal vluchten nam met 1,4 procent toe tot bijna 142.000. Op alle vijf grote nationale luchthavens steeg het aantal vluchten, en op vier daarvan ook het aantal passagiers. Alleen Maastricht Airport zag het aantal reizigers dalen, met bijna 10 procent.

Voor Groningen Airport Eelde betekent de groei een voortzetting van het herstel na de coronajaren. In het tweede kwartaal van 2020 werden er nog slechts 18 lijnvluchten uitgevoerd en passeerden iets meer dan 600 passagiers de terminal. In 2022 was dat aantal al gestegen naar bijna 37.000. Sindsdien schommelen de cijfers. In april, mei en juni van 2025 registreerde de luchthaven in totaal 30.187 passagiers en 341 lijnvluchten.

Foto's