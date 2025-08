Boot komt vast te zitten in staalkabel pont bij Blauwestad

Blauwestad – De brandweer van Finsterwolde is zondagmiddag rond 15:15 uur opgeroepen voor een melding van dienstverlening bij de pont van Aard in Blauwestad. Ter plaatse bleek een schroef van een boot verstrikt te zijn geraakt in de staalkabel van de pont.

De brandweer die met naast een tankautospuit ook met een boot en het oppervlakte Reddingsteam (ORT) ter plaatse kwam werden ingezet om de boot los te krijgen.

Het team wist de kabel uiteindelijk veilig uit de schroef te verwijderen. De pont was korte tijd buiten gebruik, maar kon kort daarna weer normaal functioneren.

Foto's