Forse aanrijding op kruising Oude Werfslaan en Piet Heinlaan in Winschoten

Winschoten – Op de kruising van de Oude Werfslaan met de Piet Heinlaan in Winschoten heeft zaterdag een flinke aanrijding plaatsgevonden.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Eén persoon is in de ambulance gecontroleerd op verwondingen. Over de ernst daarvan is nog niets bekend.

De brandweer werd gealarmeerd vanwege een mogelijke brand in een van de voertuigen, maar daar bleek geen sprake van. Wel heeft de brandweer de rijbaan ontdaan van brokstukken en gelekte vloeistoffen.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het verkeer op de kruising ondervond enige tijd hinder van het incident.

Foto's