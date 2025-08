Zoekactie met duikers naar Mihai levert niets op

Groningen – SAR Nederland heeft zaterdag met een gespecialiseerd duikteam gezocht naar de 51-jarige Mihai. De actie heeft geen resultaten opgeleverd.

Mihai werd op dinsdag 22 juli 2025 voor het laatst gezien aan de Boumaboulevard. De politie maakte afgelopen dinsdag bekend niet langer naar de man te zoeken. De politie heeft namelijk aanwijzingen dat de dakloze man vrijwillig ergens naartoe is vertrokken. Desondanks is SAR Nederland doorgegaan met de zoekacties. Afgelopen week werd er bijvoorbeeld meerdere keren gezocht op het Winschoterdiep en het Eemskanaal. “De begeleider van Mihai maakt zich ernstige zorgen, met name omdat alleen zijn rollator is aangetroffen,” meldt SAR Nederland.

Met de inzet van een gespecialiseerd duikteam zijn zaterdag verschillende locaties onderzocht. “Zoals gebruikelijk binnen onze organisatie wordt er gewerkt volgens de geldende protocollen. Het team bestond uit drie duikers waarbij een medisch duikbegeleider en een duikleider aanwezig waren om de veiligheid en de coördinatie te waarborgen.”

Bij de actie is een groot deel van het water doorzocht dat voor het team, op basis van aanwijzingen, interessant was om te onderzoeken. Deze locatie is na de zoekactie uitgesloten als mogelijke vindplaats. “We hebben niets aangetroffen wat direct verband houdt met de vermissing van de man. Gezien het feit dat de laatste aanwijzingen inmiddels zijn geverifieerd en onderzocht, zijn onze directe zoekacties voorlopig afgerond. Op dit moment is het wachten op nieuwe, waardevolle informatie. De hoop blijft gevestigd op de gouden tip die kan leiden tot de verblijfplaats van Mihai.”

Eerder werd bekend dat Mihai lichamelijk zwak is en moeite heeft met lopen. De man heeft een licht getinte huid, donker haar, een snor en een grijze baard. “Als iemand informatie heeft in deze zaak die ons kan helpen, neem dan direct contact op met SAR Nederland op alarmnummer 0800 4444 112. Iedere aanwijzing, hoe klein ook, kan van groot belang zijn.”

