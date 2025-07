Oefening brandweer in binnenstad Groningen goed verlopen (video)

Groningen – Als je donderdagmiddag door de binnenstad liep hoorde je misschien wel de sirenes van de brandweer. Het ging niet om een echte brand, maar om een oefening in een pand van de Rijksuniversiteit aan de Broerstraat.

In de vakantie is er voor de brandweer meer tijd voor dit soort oefeningen. En dan is het fijn als zoiets in de binnenstad kan. Video.

Rond twee uur kwamen drie brandweerwagens aanrijden. Hoe de oefening er uit zou zien, was voor de brandweerlieden een verrassing. Want ook bij een echt incident weten ze niet waar ze naar toe gaan. Uiteindelijk is de oefening uitstekend verlopen.

Foto's

Video