Meisje (16) vermist uit Oude Pekela, politiehelikopter zoekt ook mee (update)

Oude Pekela- Verzoek uit te kijken naar een meisje 16 jaar, lichte huidskleur, blond haar , slank postuur, witte schoenen, zwarte jas bomberjack achtig, vermist vanuit Oude Pekela, lopend weg.

Heeft u informatie belt u dan. Tips? Bel nu 112 meldt Burgernet.

Om 11:30 uur maakte de politiehelikopter een zoekslag in de omgeving van Oude Pekela. Ook per paard. Ook zoeken ze bij het water. Men maakt zich zorgen.

Heb je het meisje (lichte huidskleur, slank postuur en blond haar) gezien in de omgeving van Oude Pekela? Weet je waar ze nu is? Of heb je andere belangrijke informatie? Deel het dan met de politie via 112!

Foto's

