Man nog steeds vermist in Groningen: M. is sinds 22 juli spoorloos

Groningen – De politie maakt zich grote zorgen om de 51-jarige M., die sinds dinsdag 22 juli 2025 wordt vermist. Hij werd voor het laatst gezien aan de Boumaboulevard in Groningen en had geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij verbleef vaak in de omgeving van het Oude Winschoterdiep.

Mihai is slecht ter been en in zwakke gezondheid. Daarnaast heeft hij geen telefoon bij zich, wat het contact bemoeilijkt. In de afgelopen dagen heeft de politie gezocht in en rond het water bij het Oude Winschoterdiep, maar tot nu toe zonder resultaat.

Signalement Mihai:

Leeftijd: 51 jaar

Donker haar, snor en grijze baard

Licht getinte huidskleur

Spreekt Roemeens

Geslacht: man

Heeft u M.gezien of weet u waar hij is? Neem dan direct contact op met de politie via 0800-6070 of meld anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

Foto's