Deelnemers spooktocht Delfzijl woensdagavond lastiggevallen door hangjeugd

Delfzijl – Woensdagavond is een groep hangjongeren betrokken geweest bij het verstoren van een spooktocht in Delfzijl. Dit incident vond plaats in het bos bij het Tuikwerderrak, waar deelnemers en begeleiders werden lastiggevallen. Dat melden ze op Facebook.

De organisatie besloot uit voorzorg alle kinderen direct uit het bos te halen en schakelde de politie in. De politie begeleidde de gehele groep vervolgens naar sporthal De Ringen.

Eerder op de avond, tijdens het opzetten van de spooktocht, zorgde een groep jongeren ook al voor overlast.

