Zo belangrijk is een laatste check voordat je met de auto op vakantie gaat

Een autovakantie klinkt altijd als een goed idee. Je zit zelf achter het stuur, bepaalt je eigen tempo en je kunt stoppen waar en wanneer je maar wilt. Geen gehaast met inchecken of gemiste aansluitingen. Maar die vrijheid begint pas echt als je auto er ook klaar voor is.

Want hoe lekker het vooruitzicht ook is, niks zo frustrerend als pech langs de weg terwijl je nog maar net onderweg bent. Zeker als je op weg bent naar een vertrekpunt zoals Emden, waar je bijvoorbeeld de ferry moet halen. Dan wil je er niet achter komen dat je olie op is of je bandenspanning niet klopt. Even die check vooraf doen, bespaart je heel wat stress onderweg.

Onderweg naar de ferry? Vergeet je auto niet

Ga je met de ferry vanuit Emden naar een mooie bestemming verderop? Dan is het extra belangrijk dat je auto in goede conditie is. Denk aan lange ritten over onbekende wegen, heuvelachtig terrein of flink wat kilometers zonder tankstation in zicht. Dan wil je niet stilstaan met een kokende motor of lege accu. Ook als je richting Hirtshals rijdt om daar de boot te nemen, bijvoorbeeld naar Noorwegen of Denemarken, is het slim om een snelle controle te doen. Je rijdt vaak lange stukken door dunbevolkte gebieden, en dan is hulp niet altijd binnen handbereik.

Begin bij de vloeistoffen

Het veilig achterlaten van je huis is belangrijk voor vertrek, maar je auto controleren natuurlijk ook. Check altijd het oliepeil van je motor. Dat kan vaak via het dashboard, maar bij oudere auto’s gewoon met de peilstok. Zorg dat het niveau tussen ‘min’ en ‘max’ zit. Twijfel je over de soort olie? Kijk dan even in het instructieboekje van je auto, zeker als je met een caravan rijdt of door de bergen gaat. Koelvloeistof is net zo belangrijk. Die voorkomt dat je motor oververhit raakt, vooral bij warme dagen of als je stil komt te staan in de file. Vul alleen bij als de motor koud is. Remvloeistof checken kan ook geen kwaad. Zit het niveau laag? Dan kan dat wijzen op versleten remblokken of een lekkage. Ruitensproeiervloeistof is misschien niet het eerste waar je aan denkt, maar wél handig met al dat stof, zand of die vliegende beestjes op je ruit.

Goede banden

Voordat je vertrekt, check je bandenprofiel en bandenspanning. Een minimale profieldiepte van 1,6 mm is wettelijk verplicht, maar bij minder dan 3 mm loopt de grip al flink terug. Vooral bij nat weer is dat geen pretje. Controleer ook de DOT-code op je band. Die vertelt hoe oud je band is. Banden die ouder zijn dan zes jaar kunnen uitdrogen, ook als het profiel nog prima lijkt. Let ook op rare geluiden tijdens het rijden, een trillend stuur of een auto die naar één kant trekt. Dat kan allemaal te maken hebben met versleten banden of verkeerde uitlijning.

Remmen

Je remmen krijgen het zwaar te verduren tijdens een vakantie. Zeker in de bergen of bij hoge snelheden. Kijk of je remblokken nog dik genoeg zijn en of er geen gekke piep- of schuurgeluiden zijn tijdens het remmen. Controleer ook het remvloeistofniveau onder de motorkap. Is dat te laag? Laat het dan liever checken dan zelf bijvullen. Als je veel bergaf rijdt, gebruik dan liever de motorrem. Dus gewoon een versnelling lager en rustig afzakken. Dat voorkomt dat je remmen oververhit raken.

