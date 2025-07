Hoe laat je huis achter vakantie buitenland

Een vakantie naar het buitenland is natuurlijk iets om naar uit te kijken. Dus of je nu richting het zuiden vliegt voor een zonvakantie of liever een roadtrip plant, één ding moet sowieso geregeld zijn: je huis. Niemand zit te wachten op een nare verrassing bij thuiskomst.

Ga je bijvoorbeeld op pad naar Bari? Dan is het helemaal fijn om met een rustig gevoel weg te gaan.

Slim op pad

Voor je richting Monopoli Italië vertrekt, is het handig om wat dingen in en rond je huis te checken. Begin met de basis. Goede sloten op de deuren, alles op slot en alle ramen dicht. Klinkt logisch, maar juist de simpele dingen worden het vaakst vergeten. Een extra slot of kierstandhouder is geen overbodige luxe. Vergeet ook de achterdeur en eventuele poort niet.

Laat het lijken alsof je thuis bent

Een huis dat dagenlang donker blijft en waar post zich opstapelt bij de deur, trekt aandacht. Dat wil je dus voorkomen. Met een tijdschakelaar kun je lampen automatisch laten aanspringen, bijvoorbeeld rond etenstijd. Vraag daarnaast iemand om af en toe de gordijnen open en dicht te doen en de post weg te halen. Zo lijkt het net alsof er gewoon iemand thuis is. Dit zal het voor inbrekers een stuk minder interessant maken om het te ‘proberen’. Op het moment dat ze het gevoel hebben dat er iemand is, zullen ze je huis wel graag voorbij lopen.

Elektrische apparaten echt uitschakelen

Zet niet alleen de tv uit, maar haal ook de stekker eruit. Ditzelfde geldt voor opladers, koffiezetapparaten en stekkerdozen. Zo verklein je de kans op kortsluiting. Een kleine moeite, die wel voor een veilig gevoel zorgt.

Gas dicht, koelkast leeg

De gaskraan dichtdraaien is verstandig, net als het controleren van de knoppen van je fornuis. Kijk ook even in de koelkast. Haal alles eruit dat kan bederven en laat bij een uitgeschakelde koelkast het deurtje een beetje openstaan, zodat er geen schimmel ontstaat.

Laat iemand af en toe binnen

Heb je buren, een vriend of familielid met een sleutel? Vraag of diegene af en toe even binnenloopt. Gewoon om te checken of alles in orde is. Laat meteen de planten water geven en de post opruimen. Je huis blijft dan niet alleen netjes, maar het geeft ook een bewoonde indruk.

Verstop je waardevolle spullen

Laat geen dure apparatuur of sieraden in het zicht liggen. Berg het goed op, bijvoorbeeld in een afgesloten kast of koffer. Heb je een kluis? Dan is dat de veiligste plek.

Niet te netjes opruimen

Een huis dat eruitziet alsof het net uit een woonmagazine komt, wekt soms juist argwaan. Laat gerust wat alledaagse dingen liggen, zoals een tijdschrift op tafel of een paar schoenen in de gang. Dat maakt het geloofwaardiger.

Ladders en containers uit beeld

Een ladder of afvalbak die tegen de schutting staat, is een ideaal opstapje. Zet dit soort spullen binnen of achter slot en grendel. Zo maak je het een stuk lastiger voor mensen met verkeerde plannen.

Laat iemand weten waar je bent

Mocht er iets gebeuren, dan is het fijn als iemand weet waar je bent. Geef je adresgegevens door aan iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld een buur of familielid.

Wees voorzichtig met wat je deelt online

Pas op met social media. Staan je accounts op openbaar? Dan kunnen onbekenden precies zien wanneer je weg bent. Wacht liever met het delen van vakantiefoto’s tot je weer thuis bent. Datzelfde geldt voor afwezigheidsmeldingen in je mail of voicemail.

