Zuidhorn – In een woning in Zuidhorn is zaterdag brand ontstaan in de spouwmuur nadat bewoners met een onkruidbrander een wespennest probeerden te verwijderen.

De brandweer kwam ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Volgens een woordvoerder van de brandweer was de oorzaak duidelijk: de hitte van de onkruidbrander veroorzaakte smeulende resten in de spouw.

Stichting Salvage is opgeroepen om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade.

Foto's