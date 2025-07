Groningen – Op de kruising van de Bornholmstraat en de Herningweg in Groningen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een fatbiker gewond geraakt bij een aanrijding met een auto.

Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Het slachtoffer werd ter plekke behandeld in de ambulance en is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis.

De weg was deels gestremd, wat voor enige verkeershinder zorgde. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

