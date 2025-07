Grote brand bij melkveehouderij in Garnwerd, schuur verwoest

Garnwerd – In de nacht van vrijdag op zaterdag is een grote loods verwoest bij een grote brand op het terrein van een melkveehouderij aan de Oostumerweg vlakbij Garnwerd.

Een schuur met 150 pakken stro en voer was door onbekende oorzaak volledig in de brand gevlogen. Omstanders hadden de brand ontdekt en de brandweer gebeld. De eigenaren van het bedrijf waren op vakantie en niet aanwezig op het terrein.

De brandweer had gezien de omvang van de brand snel opgeschaald naar “grote brand”. Meerdere korpsen uit de omgeving zijn ter plaatse voor het bestrijden van de brand. Bij de brand kwam veel rook vrij. Een deel van deze rook trok over de stallen van de koeien. Het is onbekend of de koeien hier last van hebben gehad.

Om te zorgen dat er genoeg bluswater aanwezig is, heeft de brandweer een ‘groot watertransport’ ingezet. De slang lag richting het Groningse Dorp. Om 05.14 uur werd Brand meester gegeven. Zie ook VR Groningen.

Foto's

Deel dit artikel