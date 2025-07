KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien op zondag

Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien die op zondag kunnen ontstaan. Voor de provincie Groningen is een ‘code geel’ afgegeven.

De waarschuwing voor Groningen geldt vanaf zondag 17.00 uur. “Zondagmiddag en -avond trekken er zware onweersbuien over een groot deel van land. Eerst in het zuidwesten, het later in het noordoosten”, schrijft het KNMI. “Deze zware buien duren ongeveer twee uur en zijn daarna weer voorbij. Op sommige plaatsen kunnen de buien wateroverlast veroorzaken doordat tunnels en straten blank komen te staan. Vooral voor buitenactiviteiten en evenementen is er kans op overlast en gevaarlijke situaties door plotselinge windstoten en blikseminslag.”

De waarschuwing is van kracht tot zondagavond 22.00 uur. Behalve voor Groningen geldt ‘code geel’ ook voor alle andere provincies inclusief het Wadden- en IJsselmeergebied.

