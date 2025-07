Lichtgewonde na ongeval bij de Stadsweg in Groningen

Groningen- Op de Stadsweg heeft vrijdagmiddag rond 17:10 uur een aanrijding plaatsgevonden. Het betrof een aanrijding tussen een scooter en een fietser. De fietser raakte gewond.

Op locatie was ook korte tijd ruzie tussen omstanders. Inmiddels is de rust terug, de reden is onduidelijk. Het slachtoffer werd even behandeld door de ambulancedienst.

Het fietspad was tijdelijk deels gestremd. De politie noteerde de gegevens van de betrokkenen. Het slachtoffer hoeft niet mee naar het ziekenhuis

Foto's