Groninger aangehouden bij grootschalige politieactie tegen drugshandel en witwassen

Groningen – Woensdag 9 juli heeft het Interventieteam HIT van de politie een gerichte actie gevoerd tegen drugshandel en witwassen. Hierbij zijn twee verdachten aangehouden, waaronder een 42-jarige Groninger.

De politie heeft een garagebox en drie woningen doorzocht in Groningen, Veendam en Muntendam. Hierbij is in totaal ruim 300 gram harddrugs (cocaïne) gevonden. Daarnaast troffen agenten ook spullen aan die worden gebruikt bij het voorbereiden van drugshandel. Er werden ook een personenauto, een (gas/luchtdruk) wapen en gegevensdragers in beslag genomen.

De acties leidden tot de aanhoudingen van de verdachte uit Groningen en een 31-jarige verdachte uit Veendam.

