Haren – De brandweer is maandagavond uitgerukt voor stormschade aan de Rijksstraatweg in Haren. Ter hoogte van het fietspad hing een grote tak los in een boom. De situatie werd als gevaarlijk ingeschat voor passerende fietsers en voetgangers.

De brandweer heeft de tak vakkundig en veilig verwijderd om verdere risico’s te voorkomen. Tijdens de werkzaamheden werd het fietspad korte tijd afgesloten.

Foto's