Hoe brandveilig zijn polycarbonaat- en dakpanplaten?

Groningen – Als je aan het bouwen of verbouwen bent, komt er een moment waarop je moet kiezen welk type dakbedekking je gaat gebruiken. Daarbij spelen zaken als duurzaamheid, isolatiewaarde en uitstraling een belangrijke rol. Maar heb je ook al stilgestaan bij de brandveiligheid van je dakmateriaal?

Vooral bij materialen zoals polycarbonaatplaten en dakpanplaten is het belangrijk om te weten wat je in huis haalt. In dit artikel leg ik je uit hoe het zit met de brandveiligheid van beide opties, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.

Wat is polycarbonaat precies?

Polycarbonaat is een sterke, transparante kunststof die vaak gebruikt wordt voor overkappingen, serres, lichtstraten en veranda’s. Het materiaal is licht van gewicht, flexibel en toch verrassend slagvast. Polycarbonaatplaten zijn bovendien UV-bestendig en gaan lang mee, ook bij wisselende weersomstandigheden. Maar hoe zit het met brandgevaar?

Brandveiligheid van polycarbonaatplaten

Polycarbonaat is van nature moeilijk ontvlambaar. Het heeft vaak een brandklasse van B-s1, d0 volgens de Europese norm (EN 13501-1). Dat betekent dat het materiaal beperkt bijdraagt aan brandontwikkeling, nauwelijks rookontwikkeling geeft (s1) en dat er geen druppels ontstaan tijdens verbranding (d0). In gewone mensentaal: polycarbonaat is geen brandversneller.

Dat wil niet zeggen dat het helemaal niet brandt, maar het smelt eerder dan dat het vlam vat. Het zal dus niet snel bijdragen aan een uitslaande brand, wat het relatief veilig maakt voor gebruik op overkappingen of veranda’s. Toch blijft het belangrijk om installaties zoals heaters of barbecueplaatsen niet direct onder polycarbonaat daken te plaatsen.

En hoe zit het met dakpanplaten?

Dakpanplaten zijn metalen platen met een coating die het uiterlijk van echte dakpannen nabootsen. Ze worden veel gebruikt voor schuurtjes, carports, vakantiewoningen en zelfs reguliere woningen. Omdat deze platen meestal van staal of aluminium zijn gemaakt, zijn ze op zichzelf niet brandbaar. Metaal brandt namelijk niet.

De brandveiligheid van een dakpanplaat is dus over het algemeen erg goed. Wel is het belangrijk om te letten op de coating. Sommige coatings bevatten kunststof bestanddelen, en die kunnen bij hoge temperaturen alsnog smelten of rook afgeven. De meeste moderne dakpanplaten voldoen echter aan strenge brandnormen, vooral als ze volgens de Europese brandklasse A1 of A2 zijn gecertificeerd. Deze klassen geven aan dat het materiaal niet of nauwelijks bijdraagt aan een brand.

Wat betekent dit in de praktijk?

Als je op zoek bent naar een brandveilige oplossing voor je dak, zijn zowel polycarbonaatplaten als dakpanplaten goede keuzes – mits je de juiste kwaliteit kiest. Let daarom goed op de brandklasse die wordt vermeld bij het product. Bij een aanbouw, overkapping of tuinkamer kun je prima werken met polycarbonaat, zeker als je kiest voor platen met een hoge brandklasse. Voor het dak van een woning of schuur zijn metalen dakpanplaten zeer geschikt, mede dankzij hun robuustheid en brandwerende eigenschappen.

Veiligheid begint bij montage en gebruik

Ongeacht het gekozen materiaal: de manier waarop je het plaatst en gebruikt, is minstens zo belangrijk. Laat je dakbedekking altijd professioneel monteren, zorg voor voldoende ventilatie en houd brandbare apparatuur op veilige afstand. Vermijd het gebruik van open vuur in de buurt van kunststof platen en controleer regelmatig of alles nog goed vastzit en vrij is van vuil of bladeren.

Conclusie

Zowel polycarbonaatplaten als zijn over het algemeen brandveilig, mits je kiest voor producten met een goede brandklasse, zoals polycarbonaat platen bij Van Viegen. Polycarbonaat smelt eerder dan het vlam vat en draagt nauwelijks bij aan brandverspreiding. Dakpanplaten van metaal branden niet en zijn daarmee een zeer veilige keuze. Kijk dus goed naar de specificaties en gebruik je gezonde verstand bij het plaatsen en gebruiken van deze materialen. Zo zorg je voor een veilig en comfortabel dak boven je hoofd.

Foto's