Werkstraf voor online oplichting Marketplace

GRONINGEN (ADP) – Twee mannen van 29 en 22 jaar uit Groningen en Beilen zijn voor online oplichting veroordeeld tot een taakstraf van dertig uur.

De mannen plaatsten in de periode van juli tot december van vorig jaar verkoopadvertenties op Marketplace, de verkoophoek van Facebook. Ze boden onder meer een miniatuurtrekker grill en een waterpomp aan. De afbeeldingen van deze goederen haalden zij van internet. De gegadigden betaalden, maar ontvingen niets.

Verslaving

Het geld werd gestort op de bankrekening van de jongste verdachte. Beide mannen kwamen daardoor rap in beeld. Ze bekenden onomwonden. Hun verslavingsproblematiek was de oorzaak van deze ellende, zeiden de mannen woensdag tegen de rechter. De jongste wordt behandeld in een kliniek, de oudere mededader woont onder begeleiding in Groningen.

Vertrouwen beschadigd

De rechter noemde de online handelsfraude een ernstige zaak. De benadeelden waren veel tijd kwijt aan het verhalen van hun schade. ‘Het vertrouwen in onlinehandel is flink beschadigd. Mensen durven na dit niet meer via internet te bestellen’, schetste de rechter. De officier van justitie eiste een werkstraf van veertig en vijftig uur.

Milder bestraft

De rechter vindt dat de verdachten nu de juiste weg hebben ingeslagen, ‘dat moeten we vooral zo houden’. Gezien de ernst van de zaak en het strafblad van beiden moet er wel een afrekening volgen, lager dan door de aanklager is voorgesteld. De jongste is ook schuldig aan het witwassen van het vergaarde geld. Ondanks dat gaat de rechter uit van gelijke monniken, gelijke kappen.

Beide mannen moeten de slachtoffers in totaal 855 euro terugbetalen.

