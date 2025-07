Steekincident Sportlaan, Man(78) gewond, bejaarde vrouw(78) aangehouden (update)

Groningen – In de Rokade flat aan de Sportlaan in Groningen heeft dinsdagmiddag om 16:55 uur een steekpartij plaatsgevonden in een woning. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse gekomen bij de flat bij het Hoornsemeer.

Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. 1 persoon raakte gewond en ging naar een ziekenhuis met onbekende verwondingen.

Een tweede persoon is in de woning aangehouden als verdachte. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Dat meldt de politie via X.

Update 09-07-25: Op maandag 8 juli rond 16:50 uur kwam er een melding binnen van een steekincident in een woning in Groningen. Agenten gingen hierop ter plaatse en troffen in de woning een gewonde 78-jarige man uit Groningen aan. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Een 78-jarige vrouw uit Groningen is in de woning aangehouden als verdachte. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

Foto's

Deel dit artikel

Social media