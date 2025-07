Uitslaande woningbrand J.R. Stuutstraat in Nieuwe Pekela (+Video)

Nieuwe Pekela – Aan de J.R. Stuutstraat in Nieuwe Pekela stond dinsdag om 10:30 uur een woning in de brand. De brand zou uitslaand zijn meldt de persvoorlichter via X.

Naar aanleiding daarvan hebben ze middelbrand gemaakt. Een extra blusvoertuig en hoogwerker gingen daarop onderweg. Op afstand was rookontwikkeling te zien. Zie ook voor updates VR Groningen Live Blog.

Bij de brand komt veel rook vrij. Wanneer je last hebt van de rook sluit dan ramen en deuren en schakel indien mogelijk ventilatiesystemen uit.

Door de brand is er grote kans op instorting. Ook muren die door de brand verzwakt zijn dreigen om te vallen. Ze houden, met het oog voor onze eigen veiligheid, rekening hiermee. De straat is als gevolg van de bluswerkzaamheden volledig afgesloten. Er wordt nageblust.

