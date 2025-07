Eelde – Een lesvliegtuig heeft vrijdag rond 11:30 uur een voorzorgslanding uitgevoerd op Groningen Airport Eelde. Het toestel was tijdens een trainingsvlucht onderweg toen er zich een probleem voordeed, al is nog onduidelijk wat er precies aan de hand was.

De luchthavenbrandweer stond paraat bij de landingsbaan. De landing verliep veilig.

Foto's