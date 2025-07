Verkeersveiligheidscoalitie steunt campagne: GORDEL, RUIT –> ERUIT!

Landelijk – Er zijn van die dingen die je als automobilist nooit hoopt mee te maken. Eén daarvan is met je auto te water raken. Toch komen in Nederland jaarlijks zo’n 750 tot 800 mensen met hun voertuig in het water terecht. Helaas loopt dit niet altijd goed af en overlijden hierbij jaarlijks meer dan 50 mensen (bron: SWOV).

Als je meteen in actie komt, is er een grote kans dat je snel uit het voertuig kunt komen. Maak de gordel los, open de ruit en ga via die opening de auto uit.

Veel automobilisten weten niet wat ze moeten doen in zo’n noodsituatie. Partijen uit de Verkeersveiligheidscoalitie (zoals Veilig Verkeer Nederland, RDW, ANWB, CBR, BOVAG en RAI Vereniging) steunen daarom de campagne, op initiatief van ANWB en RDW, die automobilisten vertelt hoe ze moeten handelen. De campagneslogan: GORDEL, RUIT --> ERUIT!

Alexander Pechtold, algemeen directeur CBR: ‘In Nederland parkeren we strak langs een gracht in de stad en rijden we langs sloten door de polder. Vrijwel altijd geeft dat wat extra spanning en schiet door ons hoofd wat we moeten doen als het mis gaat. Mocht je te water raken, dan is het zaak om heel snel te handelen en precies te weten wat je moet doen. Deze belangrijke campagne legt het juiste handelen haarfijn uit. De Verkeersveiligheidscoalitie, waar het CBR deel van uitmaakt, ondersteunt deze campagne dan ook van harte. In de hoop dat we ons waterrijke land nog iets verkeersveiliger maken.’

Zo red je jezelf – elke seconde telt

Wanneer je auto te water raakt, zinkt hij meestal langzaam, vaak met de voorkant eerst door het gewicht van de motor. De deuren zijn moeilijk of niet te openen door de tegendruk van het water, maar ramen – ook elektrische – werken vaak nog even. Daarom is snel handelen cruciaal.

Stappenplan: GORDEL, RUIT --> ERUIT!

-Gordel los

Maak je gordel direct los of snijd hem door met het mesje van je veiligheidshamer.

-Ruit open

Open je raam zo snel mogelijk. Werkt het niet? Gebruik je veiligheidshamer en sla in een hoek van het raam – daar breekt het glas het snelst. Help kleine kinderen terwijl je nog in de auto zit, bijvoorbeeld door hun gordel los te maken en ramen te openen.

Let op: zijruiten zijn soms van gelaagd glas en breken niet. De achterruit is dan vaak beter geschikt om te ontsnappen.

-Eruit!

Verlaat de auto binnen de eerste minuut. Help anderen pas nadat je zelf veilig buiten bent. Via een geopend raam kun je anderen het beste helpen ontsnappen.

Belangrijke tips

-Veel mensen denken dat je moet wachten tot de auto volloopt met water voordat je eruit kunt. Dat is een gevaarlijk misverstand. Juist in de eerste seconden moet je handelen. Iedere seconde telt.

-Blijf kalm – paniek belemmert je denkvermogen.

-Neem een veiligheidshamer mee – essentieel als ramen niet open gaan.

-Ken je auto – weet welke ramen van gelaagd glas zijn.

Onderzoek

ANWB deed samen met de Duitse zusterorganisatie ADAC onderzoek naar wat er gebeurt als een auto in het water belandt. Harm Zeven, belangenbehartiger ANWB: ‘Het onderzoek had twee invalshoeken: wat gebeurt er met een auto die in het water terechtkomt en wat moet je doen om die auto in zo’n situatie snel en veilig te verlaten. Uit de test blijkt dat het een paar minuten duurt voordat de auto gezonken is en dat bijvoorbeeld elektrische ramen nog een tijd blijven werken. Op basis daarvan is onze conclusie dat het belangrijk is om zo snel mogelijk uit de auto te komen door de gordel los te maken en het raam te openen. Als je die stappen volgt is het mogelijk om binnen een minuut uit de auto te zijn.’

