‘Designerdrugs’ aan banden gelegd vanaf 1 juli 2025

‘Politiek heeft geluisterd’

Portefeuillehouder Drugs Willem Woelders is blij met de aanpassing van de Opiumwet. ‘We hebben ons als politie hard gemaakt voor een generiek verbod en de politiek heeft geluisterd. Met dit generieke verbod kunnen we op voorhand veel gevaarlijke drugsvarianten tegelijk aanpakken. Het maakt een einde aan het kat-en-muisspel tussen politie, OM en drugsproducenten, die telkens weer nieuwe stoffen maakten. En aan het tijdrovende proces van het afzonderlijk beoordelen en verbieden van die nieuwe drugs.’

Meer slagkracht

Vooral in de opsporing en bij de afhandeling van internationale rechtsverzoeken heeft de politie volgens Woelders nu meer slagkracht. De wet is ook gemaakt aan de hand van voorbeelden van dergelijke wetten in het buitenland. ‘Het opsporen en ontmantelen van drugslaboratoria wordt veel effectiever door de aanpassingen in de Opiumwet. En dat was hard nodig. Bij rechtshulpverzoeken in internationale onderzoeken konden we voorheen vaak niet helpen, omdat een stof hier nog niet verboden was.’

Volksgezondheid en veiligheid

Ook voor de volksgezondheid en veiligheid is het verbod een belangrijke stap in de goede richting. ‘Het aanbieden van designerdrugs via internet normaliseerde drugsgebruik’, stelt Woelders. ‘Dit is een duidelijk signaal naar gebruikers, die vaak geen idee hebben van wat ze innemen, dat deze drugs verboden en levensgevaarlijk zijn. Een kleine dosering kan vaak al leiden tot een overdosis, met alle gevolgen van dien. Bovendien gaat de illegale drugsindustrie gepaard met bedreigingen, aanslagen en ernstige veiligheidsrisico’s, zoals explosies in illegale laboratoria. Dat brengt niet alleen gebruikers, maar ook omwonenden in gevaar.’

De politie heeft zich de afgelopen tijd al voorbereid op de nieuwe wetgeving, vertelt Woelders. ‘Agenten krijgen een e-learning over de veranderingen in de Opiumwet. En er is een handleiding gemaakt voor het voeren van stopgesprekken met mensen die zogenoemde “designerdrugs” verkopen. Via die gesprekken wijzen we hen erop dat de meeste stoffen vanaf nu verboden zijn en dat de handel hierin strafbaar is.’