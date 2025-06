Storing bij H.N. Werkmanbrug in Groningen: brug niet in werking

Groningen – De H.N. Werkmanbrug bij het Groninger Museum kampt zaterdagmiddag met een storing. De brug is daardoor tijdelijk niet in werking.

Een monteur is onderweg om het probleem te verhelpen. In de tussentijd houden twee brugwachters de situatie nauwlettend in de gaten. Voetgangers en fietsers mogen onder de slagbomen door, mits dit veilig kan.

Hoelang het duurt voordat de storing is opgelost, is op dit moment nog niet bekend. Weggebruikers wordt geadviseerd rekening te houden met enige vertraging.

