Vermiste man (86) uit Groningen – Lewenborg: politie vraagt uit te kijken

Groningen – Vanuit de wijk Lewenborg in Groningen wordt een 86-jarige man vermist. De politie roept het publiek via Burgernet op om uit te kijken naar de man en zijn voertuig.

Het gaat om een man met een lichte huidskleur, een grote witte baard en geen gebit. Hij draagt een rode fleece bodywarmer en zit in een rolstoel van het merk Dalton. De man is vermoedelijk met een groene Mercedes-Benz vertrokken, een voertuig dat is aangepast voor een mindervalide bestuurder.

Ziet u deze man of het bijbehorende voertuig? Bel direct 112.

Meer informatie en updates via: Burgernet – vermissing Groningen

Foto's