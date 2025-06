Stadjers krijgen celstraffen voor rol binnen netwerk rond drugslabs, vuurwerk en witwassen

Groningen – Twee mannen uit Groningen zijn vrijdag door de rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen voor hun rol in een criminele organisatie die zich bezighield met de voorbereiding van drugslabs, de handel in hennep en cocaïne en het opslaan van grote hoeveelheden illegaal vuurwerk.

De 54-jarige Stadjer kreeg een celstraf van vijf jaar. Hij werd veroordeeld voor het medeplegen van voorbereidingshandelingen voor drugsproductie, het invoeren en opslaan van professioneel vuurwerk en deelname aan een criminele organisatie. Voor de productie van MDMA en cocaïne werd hij vrijgesproken, maar de rechtbank vond zijn aandeel in de voorbereidingen, zoals het huren van een loods en overleg over inrichting en opslag, ernstig genoeg voor een forse straf.

De tweede verdachte, een 55-jarige man uit Groningen, werd eveneens veroordeeld, maar kreeg een aanzienlijk lagere straf: vijftien maanden gevangenis, waarvan vijf voorwaardelijk. Hij werd schuldig bevonden aan deelname aan een criminele organisatie, de invoer en opslag van professioneel vuurwerk en de handel in lachgas. In meerdere garageboxen en een berging in Groningen lagen tientallen gasflessen opgeslagen, bestemd voor illegale verkoop, onder meer aan jongeren. Ook was hij betrokken bij het vervoeren van vuurwerk uit Duitsland en hielp hij bij het aanleggen van stroom in een schuur waar later een cocaïnewasserij werd aangetroffen.

Strafeisen iets gematigd

Het Openbaar Ministerie had voor de 54-jarige man zeven jaar cel geëist en voor de 55-jarige Stadjer vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat er voor de productie van drugs in de labs onvoldoende bewijs was, en matigde daarom straf voor de 54-jarige verdachte iets.

De eis tegen de 55-jarige verdachte werd wel volledig gevolgd. Vanwege zijn eerdere veroordelingen moet hij bovendien een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf van twee maanden alsnog uitzitten.

Netwerk in Noord-Nederland

Samen met een man uit ’t Zand en twee anderen vormden de Stadjers een crimineel netwerk rond de opzet en voorbereiding van meerdere drugslabs in Noord-Nederland. In onder meer Bovensmilde, Hellum en Nieuw-Beerta werden synthetische drugs geproduceerd of voorbereid. De verdachten regelden locaties, materialen en transport.

De 54-jarige man was volgens de rechtbank betrokken bij de opslag van professioneel vuurwerk, dat vanuit Duitsland werd ingevoerd en in Nederland werd opgeslagen voor illegale handel. Beide mannen moeten, naast hun celstraffen, aanzienlijke bedragen aan de Staat betalen voor het opruimen en vernietigen van de drugslabs.

