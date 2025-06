Auto over de kop op de Zuidlaarderweg in Glimmen

Groningen – Zaterdagochtend rond 10.58 uur is een auto over de kop geslagen op de Zuidlaarderweg in Glimmen. Hulpdiensten, waaronder de brandweer van Haren, kwamen met spoed ter plaatse om assistentie te verlenen.

De bestuurder wist op eigen kracht uit het voertuig te komen. Over de aard en ernst van het letsel is op dit moment nog niets bekend.

De politie heeft de weg tijdelijk afgesloten om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval en om ruimte te geven aan de bergingswerkzaamheden.

Foto's