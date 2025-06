Zeer ernstig ongeval op N969 bij Blijham: auto op de kop na frontale botsing met vrachtwagen

Blijham – Op de Oosteinde (N969) bij Blijham heeft zaterdagochtend rond 07.40 uur een zware aanrijding plaatsgevonden tussen een vrachtwagen en een personenauto. Bij het ongeval raakte de bestuurder van de auto ernstig gewond.

De botsing was frontaal en zo heftig dat de personenauto na de klap ondersteboven terechtkwam. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De brandweer schaalde op naar ‘middel hulpverlening’ om de bestuurder, die bekneld zat, uit het voertuig te bevrijden. Ook meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet.

De bestuurder is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is niets bekend.

De N969 is volledig afgesloten voor onderzoek en bergingswerkzaamheden. De verwachting is dat de afsluiting nog geruime tijd zal duren.

