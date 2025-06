Beerta – De brandweer is vanavond opgeroepen voor een brandgerucht in een pand aan de Rozenstraat in Beerta. De Bedrijfshulpverlening (BHV) handelde snel en heeft het pand conform protocol ontruimd.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse om de melding te onderzoeken. Na een grondige controle bleek er echter geen sprake te zijn van brand. “Er is geen brand aangetroffen. De brandweer gaat retour,” aldus de voorlichting van de brandweer.

