Groningen – Een busje heeft een sprinklerinstallatie kapot gereden in de parkeergarage van het Groninger Forum.

Hierdoor stroomde veel water de parkeergarage in. De brandweer is onderweg. Het Forum werd ontruimd en is tijdelijk dicht.

Update: Het Forum is weer open. De parkeergarage was tijdelijk gesloten voor inkomend verkeer. Auto’s kunnen wel uit de garage rijden. Inmiddels is alles weer normaal.

Foto's