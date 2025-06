Werkzaamheden westkant van het Hoofdstation in volle gang

Groningen – De werkzaamheden aan het Hoofdstation zijn volop aan de gang, vooral aan de westzijde van het station is het deze week een drukte van belang. Er wordt hard gewerkt aan het vernieuwen en verbeteren van het station, dat straks niet alleen functioneler, maar ook groener moet worden. Meldt Oogtv.nl.

Toch verliep de afgelopen week niet geheel zonder tegenslagen. Bij spoor 2a werd vervuilde grond aangetroffen. Dit zorgde tijdelijk voor een vertraging in de planning. Inmiddels is dat probleem verholpen en liggen de werkzaamheden weer op schema. Volgens de huidige planning rijden er vanaf zondag 13 juli weer treinen vanaf het Hoofdstation.

“Je kan zien dat er heel veel gebeurt nu. Wij zijn nu langzamerhand aan het opbouwen, de afgelopen dagen was het heel veel graven en voorbereiden op wat we nu aan het doen zijn. We hebben allerlei palen gezet, je ziet dat de perrons langzamerhand ontstaan, we zijn op de kappen bezig. We zijn zelfs al met een stukje spoor bezig, dus we zijn al echt een heel eind,” vertelt Rick Valk, bouwmanager bij ProRail.

De focus ligt op dit moment vooral op de perronkappen, die straks een opvallend groene uitstraling krijgen. “We zijn momenteel heel druk bezig met de perronkappen af te bouwen, dakbedekking erop. We gaan de dakbedekking vullen met een substraat, dat is een soort van grond waar het gras in kan groeien, zodat de perronkappen een mooie groene uitstraling krijgen. We zijn de technische installatie aan het aanbrengen, zodat we zo meteen een veilig station hebben,” aldus Marcel Kampman, projectmanager bij Strukton.

Hoewel de treinverbindingen straks weer in gebruik worden genomen, betekent dat niet dat de werkzaamheden dan afgerond zijn. De komende maanden wordt er onder andere gewerkt aan de fietspaden, de wegen en het groen rondom het Hoofdstation.

