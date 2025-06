Ree verdwaalt op de Grote Markt en wordt gevangen door politie (Video)

Groningen – Wie zondagochtend op of in de buurt van de Grote Markt was, moet verbaasd hebben opgekeken: er liep een ree over het plein.

Volgen stadsblog Sikkom liep het dier tussen mensen die nog op straat waren na een avond stappen. De ree botste tegen een raam van cafetaria Snack Hoek en raakte daardoor even buiten bewustzijn.

Opvallend was dat de ree volgens omstanders versierd was met kerstslingers om zijn kop. Dat duidt er mogelijk op dat ‘grappende’ studenten het dier onder handen hebben genomen.

Agenten hebben de ree met hulp van de dierenambulance gevangen en meegenomen in een politiebusje. Daarna is de ree gezond vrijgelaten in het bos buiten de stad.

Hier een video via Dumpert, waarop te zien is hoe de ree wordt meegenomen door de politie.

Foto's