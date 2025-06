Omrijdadvies voor NAVO-top begint al in Groningen

Groningen – De NAVO-top op dinsdag 24 en woensdag 25 juni heeft vooral gevolgen voor het verkeer in de Randstad. Voor het veilige en vlotte vervoer van wereldleiders zijn al vanaf maandag 23 juni ingrijpende verkeersmaatregelen van kracht. Rijkswaterstaat heeft daarom adviesroutes ingesteld, die al vanaf Groningen beginnen.

Verkeer vanuit het noorden en oosten wordt via de oostelijke route richting Den Haag en Schiphol geleid. Zo wordt overbelasting op de gebruikelijke knelpunten voorkomen.

Nederland is dit jaar gastland voor de NAVO-top, die plaatsvindt op 24 en 25 juni in Den Haag. Om de verplaatsingen van delegaties tussen Schiphol en Den Haag veilig te laten verlopen, worden tussen zondag 22 juni en vrijdag 27 juni delen van de A5, A4, A44, N44, N440 en N434 afgesloten. Ook op lokale en regionale wegen in de Randstad wordt veel hinder verwacht.

De grootste verkeersdrukte wordt voorzien op maandagmiddag, de hele dinsdag en woensdag van ’s ochtends vroeg tot middernacht. De filedruk kan dan tot drie keer zo hoog zijn als normaal.

