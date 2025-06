Dumpert: Motorrijder vliegt over de kop op het Floresplein

Groningen – Een motorrijder is zaterdagavond over de kop gevlogen op het Floresplein. Buurtbewoners laten weten dat zij al geruime tijd overlast ervaren. “Het lijkt wel een straatracegebied.” dat meldt OOGTV.nl zondagavond.

Het incident vond zaterdagavond plaats. Zondag werd op de videowebsite Dumpert een filmpje van de crash geplaatst. Op de beelden is te zien dat een groepje zich ophoudt op de hoek van het Floresplein met de Korreweg.

Een motorrijder geeft gas en verliest ter hoogte van het zebrapad bij de supermarkt de controle over het voertuig, waarna hij over de kop vliegt. Uit de beelden blijkt dat het om een motor gaat met een verlengde achterbrug.

Deze aanpassing kan verschillende voordelen bieden, zoals verbeterde stabiliteit tijdens het accelereren en een betere grip van de achterband. De motorrijder draagt wel een helm, maar geen beschermende kleding. Gezien de crash moet hij gewond zijn geraakt, maar dit is niet geverifieerd.

Overlast

Buurtbewoners laten weten dat de overlast op deze plek zich al langer voordoet. Naast motoren zou de overlast ook veroorzaakt worden door brommers en scooters. Er wordt gesproken over ‘scheuren’, ’te snel rijden’, ‘slippen’ en ‘op één wiel rijden’. De incidenten gebeuren met name rond het Floresplein en de Floresvijver, die als hangplek wordt gebruikt.

“Zaterdagavond was er een grote groep bij betrokken waarbij harde knallen te horen waren.” Andere buurtbewoners spreken van ‘burnouts’ en ‘wheelspins’. “Dit zorgde voor veel rookontwikkeling. We wisten niet wat we zagen. Het leek wel een straatracegebied.”

De politie is al verschillende keren gebeld over de voorvallen. “Agenten komen ook op de meldingen af, maar degenen die de overlast veroorzaken, zijn dan al vertrokken.” Toch neemt de politie de meldingen wel degelijk serieus, zo laat men weten: “De motor die in het filmpje te zien is, hebben wij zondagochtend in beslaggenomen.

De aanleiding hiervoor is de overlast die genoemd wordt, maar ook het filmpje dat online staat waarbij er te zien is dat er met dit voertuig een zeer gevaarlijke crash wordt gemaakt. Ze doen verder onderzoek in deze zaak. De eigenaar zal op een later moment gehoord worden”, aldus de politie.

De gemeente is bekend met het feit dat de Floresvijver als hangplek wordt gebruikt vervolgt Oogtv.nl. Een herinrichting van het gebied moet de situatie uiteindelijk gaan verbeteren. Vorig maand werd echter duidelijk dat dit plan twee ton meer gaat kosten.

Foto's