Gevangenisstraffen geëist voor brutale bankhelpdeskfraude op kwetsbare ouderen

Groningen – De rechtbank in Groningen behandelde vandaag twee zaken van bankhelpdeskfraude. Door zich voor te doen als medewerker van een bank ontfutselen de verdachten bankpassen, contant geld en pincodes van kwetsbare oudere mensen.

Vervolgens wordt er met de gestolen pinpassen grote geldbedragen gepind. De officier: “Als ik verdachte was geweest en had gelezen en gehoord hoe dit allemaal is ervaren door de oude mensen zou ik mij heel diep schamen.”

Bankhelpdeskfraude komt helaas veel voor en zorgt voor maatschappelijk onrust. Voor slachtoffers kunnen de gevolgen ingrijpend zijn. “Dat blijkt hier ook wel uit de verklaring van een van de slachtoffers. Ze durft eigenlijk niet meer alleen naar buiten en als de telefoon gaat, is ze angstig. Haar telefoon stond doorgeschakeld naar haar zoon.

Het is een schande dat mevrouw zo moet leven. Verdachte zat geruime tijd in haar huis. Ze heeft moeten toezien hoe hij haar geld meenam. Geld waarvoor haar overleden man hard heeft gewerkt. Geld bedoeld om haar eigen begrafenis mee te voldoen.”

Slachtoffers lijden ook financiële schade, omdat banken niet alles vergoeden. Dat geldt ook wanneer er contante bedragen worden weggenomen. Daar komt bij dat slachtoffers zich vaak schamen omdat zij in de leugens van oplichters zijn getrapt. ‘Verdachte heeft dit allemaal ondergeschikt gemaakt aan zijn eigen belang naar geld”, zegt de officier. Hij eist tegen de 25-jarige verdachte 24 maanden gevangenisstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

In de middag stond een andere, een 21-jarige, verdachte terecht voor gelijkluidende strafbare feiten. Deze verdachte wordt verweten dat hij 22 personen heeft opgelicht en bij 19 van hen door middel van een valse sleutel geld heeft gestolen. Het zou gaan om €30.000 aan meegenomen en gepind geld, maar verdachte zou ook veel sieraden buit hebben gemaakt.

Al het geld en goederen gaf hij af aan degenen die hem als ‘loopjongen’ inzetten. Verdachte stelt dat hij onder druk heeft gehandeld en er zelf niets mee verdiend heeft. De officier neemt het de verdachte kwalijk dat hij oudere, kwetsbare mensen heeft opgelicht door als bankmedewerkers bij hun aan de deur te komen, en hen vervolgens bankpassen met pincode en in sommige gevallen ook contant geld, sierraden, telefoons en tablets af laat geven. Extra kwalijk vindt zij het dat de slachtoffers bewust zijn uitgekozen omdat ze hoogbejaard zijn en daardoor kwetsbaarder en afhankelijker.

Zij stelt in haar requisitoir dat de slachtoffers met de bankhelpdeskfraude materiele zaken zijn afgenomen, maar ook – en misschien wel erger – het vertrouwen in de medemens en hun gevoel van veiligheid. De officier eist 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

